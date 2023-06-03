В РФ може статися заколот або початися військове протистояння – розвідка

Одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині держави-агресора Росії може стати заколот або військове протистояння.

Про це в ефірі ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає НСН.

«Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини», сказав представник ГУР МО України.

Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої РФ, — росіян із паспортами цієї федерації.

Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії» досі триває.

«Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті «гаішники»», сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних путіним в межах плану «Едельвейс» до кордону «гібдд-шників», здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів:

«Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і «Градами» бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ», підсумував представник ГУР МО України.

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