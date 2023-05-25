Путін – ціль №1: в ГУР роз’яснили свою заяву щодо диктатора

Путін – ціль №1 не з точки зору фізичної ліквідації, а з точки зору затримання і доставлення до суду Гааги.

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Андрій Юсов прокоментував оприлюднену у німецькі газеті Welt інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін і ватажок приватної військової кампанії “Вагнер” Євген Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецлужби.

“Я розумію, що є медійники, і це нормально, які підхоплюють і готують найбільш “смажені” факти, але в оригіналі (матеріалу газети Welt – ред.) було дещо по-іншому. Так, справді, Путін явний воєнний злочинець, як і вся його банда. І він дійсно – ціль номер один з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і Трибуналу в Гаагу”, сказав розвідник.

Він зазначив, що Україна є цивілізованою державою, яка діє цивілізованими методами.

“Україна цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати якісь нам зусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, то ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності”, додав представник розвідки.

Він зазначив, що необхідність затримати Путіна як воєнного злочинця і його поплічників і доставити до міжнародного трибуналу – це питання справедливого покарання, яке обов’язково буде реалізовано.

“Гаага для Путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий”, додав Юсов.

Нагадаємо, в інтерв’ю Welt представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Путін входить у умовний список людей, яких Україна бажає ліквідувати. Окрім нього туди входить засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну. Ця заява пішла в розріз з думкою голови розвідки Кирила Буданова, який говорив про те, що Путін не є ціллю України в контексті фізичної ліквідації.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Він діятиме до кінця його життя.

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