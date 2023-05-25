У США припускають, що за ударами дронів по Кремлю стоїть Україна – NYT

Адміністрація США вважає, українські військові або розвідувальні служби можуть стояти за ударами дронів по Кремлю на початку травня.

Про це пише The New York Times, з посиланням на чиновників адміністрації, імена яких не називаються, передає НСН.

За даними американських розвідувальних служб, наразі невідомо, яка саме українська спецслужба або структура могла організувати цю атаку, також не можуть підтвердити, чи було президенту України Володимиру Зеленському та його оточенню відомо про цю атаку. За словами деяких джерел NYT, Зеленський міг не знати заздалегідь про цю атаку.

Аналіз розвідувальної спільноти базується, серед іншого, на прослуховуванні телефонних розмов, з яких випливає, що російські офіційні особи були здивовані подіями. Це свідчить проти версії, що атака дронів була провокацією самої Росії, яку висловлювали українські офіційні особи.

У матеріалі The New York Times також зазначається, що адміністрація США стурбована можливістю того, що Росія може звинуватити США, як країну, яка підтримує Україну, у відповідальності за ці події.

Російська влада визначила спробу атаки двох дронів, що вибухнули поруч з куполом кремлівського Сенатського палацу, як теракт і спробу замаху на президента Володимира Путіна. Москва поклала відповідальність на Україну, але при цьому заявляла і про відповідальність США.

За оцінкою The New York Times, яку поділяють в адміністрації США, дрони були запущені не з території України, а з невеликої відстані – з Москви чи Московської області. Вибухівки вони несли мало, являючи собою скоріше символічну, ніж реальну загрозу, йдеться у статті.

Влада України та особисто Зеленський відкинули причетність Києва до того, що сталося, заявивши, що Україна бореться з російськими військами на своїй території, а не атакує Путіна в Москві.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Вдень у мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу й палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює це як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Україна не має інформації про удар, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк висловився, що атака може свідчити про підготовку Росією масштабного терористичного акту.

Пізніше зʼявилася й реакція президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території.

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