З якою метою Росія інсценувала атаку дронів на Кремль – пояснили в ISW

У Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія інсценувала атаку дронів на Кремль вночі 3 травня

Держава-терорист Росія інсценувала атаку дронів на Кремль з метою показати війну своїй внутрішній аудиторії як щось екзистенційне. Спланована провокація також може бути підготовкою для ширшої мобілізації в РФ.

Експерти зазначають, що на тлі суттєвого зміцнення ППО у столиці країни-агресора вибух БПЛА просто над Кремлем виглядає неправдоподібно. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни, повідомляє НСН.

На думку аналітиків, Росія організувала цей напад, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для більш широкої мобілізації. Декілька ознак вказують на те, що провокація була проведена всередині РФ і цілеспрямовано організована.

В ISW нагадали, що російська влада нещодавно зробила кроки щодо посилення внутрішніх можливостей ППО, зокрема в самій Москві, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька ешелонів ППО і вибухнути просто над Кремлем.

Негайна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений так, що його передбачувані політичні наслідки переважали реакцію керівництва країни-агресора. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні теракту й офіційні російські відповіді швидко сформувалися навколо цього звинувачення. Проте в ISW зазначили, що якби атака безпілотників не була організована всередині Росії, це було б несподіваною подією.

Швидкий та послідовний виклад офіційної російської версії дає змогу припустити, що Росія інсценувала інцидент з БПЛА у Кремлі в безпосередній близькості до 9 травня, щоб подати війну своїй внутрішній аудиторії як щось екзистенційне. Аналітики припускають, що Кремль може використати цей інформаційний привід, щоб виправдати скасування або подальше обмеження святкування 9 травня.

Крім того, аналітики зазначили, що Кремль, можливо, планує провести інші операції під чужим прапором та збільшити обсяг дезінформації напередодні українського контрнаступу для посилення внутрішньої підтримки війни.

В ISW пояснили, з якоюю метою Росія інсценувала атаку дронів на Кремль

Як відомом, близько третьої години ночі 3 травня у Москві біля Кремля почули звуки вибухів. Очевидці повідомляли, що в небі виднілися іскри. У мережу потрапило відео, яке показує, як над резиденцією Путіна здіймається дим.

У пресслужбі президента РФ Володимира Путіна заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю з метою замаху на диктатора. Нібито на будівлю були спрямовані два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала територію країни-агресора Росії, як і не робила спроб замаху на російського диктатора Володимира Путіна. Але в інтересах глави Кремля звинувачувати у цьому Київ.

У Держдумі РФ тим часом бурхливо відреагували на нічну атаку безпілотника на Кремль. У цій “бавовні” депутати побачили “справжній привід до війни” та почали сипати погрозами Україні та Зеленському.

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