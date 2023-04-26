У мережу злили чергову розмову російських еліт: “Влада РФ – в лапах мудил. Люди будуть вбивати один одного на вулицях Москви”

У мережу злили чергову розмову російських еліт – опубліковано аудіозапис, на якому нібито російський мільярдер, близький до оточення Путіна, Роман Троценко обговорює незавидний стан справ у Росії із бізнесменом Миколою Матушевським, передає НСН.

На записі вони кажуть, що країна опинилася “в лапах мудил” і очікують, що невдовзі росіяни почнуть вбивати один одного прямо в центрі Москви.

Роман Троценко – експрезидент “Об’єднаної суднобудівної корпорації”, раніше був радником президента “Роснефти” Ігоря Сечіна, одного з близьких до Путіна бізнесменів. Троценко посідає 38-е місце у російському рейтингу Forbes, володіє в РФ регіональними аеропортами та комерційною нерухомістю. Після початку війни Троценко перестав ходити на зустрічі Путіна з бізнесменами, але у лютому 2023 року російський диктатор нагородив його орденом.

Микола Матушевський – приятель Троценка та власник дизайн-заводу “Флакон”

Аудіозапис розповсюдив проєкт видань Настоящее Время та Радіо Свобода “Система”. “Система” отримала поштою посилання на викладений у відкритий доступ аудіозапис розмови, імовірно, мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовника в листі вказано не було, але, судячи з розмови, ним може бути бізнесмен Микола Матушевський”, повідомило видання Настоящее Время.

Діалог між, ймовірно, Троценком і Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. У першій частині розмови двоє чоловіків – вони називають один одного Коля та Рома – обговорюють відпочинок на Балі. Коля розповідає Ромі, що на острові багато інвесторів та можливостей.

“Мені останнім часом пряме важко було в Росії, я розумів, що щось не те, нефіг там робити”, скаржиться Коля, а людина, голос якої автори витоку приписують Троценку, погоджується.

Після Коля докладно розповідає про свій новий проект – “Airbnb для бізнесу”.

“Це правильно, не треба згадувати, що було в Росії. Цього вже немає і більше не буде”, схвалює ідею Рома і зауважує, що в Індонезії “за десять років усе зросте вдесятеро, а в Росії – впаде вдвічі”.

Потім приятелі довго обговорюють переїзд і дітей, інфраструктуру на Балі та особисті справи, але зрештою розмова переходить до обговорення війни та ситуації у Росії.

Вони критикують Путіна та кажуть, що він не може керувати країною.

“Подивився нарізку новорічних привітань, починаючи з Єльцина і закінчуючи останнім, коли цей придурок (Путін. – Ред.) не на тлі ялинки, як завжди, а на тлі військових. Він каже, що це поганий рік, але ми “усіх переможемо”. Це все 20 років нам у вуха сс*ться! Хочеться запитати: ви реально думаєте, що ця людина може країною керувати, якщо вона одне і те ж щороку говорить?”, сказав Роман.

Він додав, що Росія “опинилася в лапах якихось мудил, які сповідують якісь дивні композиції ХІХ століття”.

“Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом. Люди вбиватимуть один одного на вулицях Москви”, сказав бізнесмен.

На що його товариш відповів, що основною ідеологією РФ є “заробляння бабок та утримання влади однією групою людей”. За словами Миколи, таким чином країна розвиватися не може, а ті, хто зараз при владі “помруть і залишать після себе випалену пустелю”.

Далі Роман каже, що незабаром стан справ у країні-агресорі мають зрозуміти всі росіяни.

“Потім ця проста фігня дійде до всіх, до кожного. І з’ясується, що вже пізно. Люди не зможуть вивести гроші, не зможуть виїхати, їхні діти призвані на війну… Жах, коротше”, каже він.

Роман пропонує Миколі зробити нове громадянство іншої країни, а також вивести гроші та забрати родичів із Росії.

“У Росії все руйнується. Тобі дано долею рік, щоб усіх близьких витягнути, гроші витягнути, все, що тобі треба. Прям завтра зроби”, сказав мільярдер, додавши, що йому самому пропонували громадянство Кіпру, але він відмовився, бо “любить батьківщину”. “Батьківщину ми любимо, просто є люди, які її не люблять, а ми нічого з ними робити не можемо”, відповів Микола.

Як зазначається, у розмові з журналістами Троценко та Матушевський назвали аудіозапис фейком, але кілька фактів говорять про те, що записана розмова може бути справжньою. Про справжність розмови свідчить те, що Матушевський стверджує, що перебуває на Балі, що підтверджують фото із його соцмереж. Крім того, номер телефону, з якого, ймовірно, дзвонив Роман, відповідає номеру Троценка, який є у розпорядженні журналістів. Також деталі у розмові сходяться з інформацією про бізнесменів. Так, Роман називає себе “Романом Вікторовичем” і говорить про те, що йому через десять років буде 62 роки. Крім цього, Микола неодноразово говорить про проєкти “Флакона”, яким володів до 2021 року.

Утім, офіційно автентичності цього аудіозапису ніхто не підтвердив, і говорити про те, що голоси чоловіків належать саме Троценку і Матушевському, з відносною впевненістю можна було б тільки в результаті професійної аудіоекспертизи.

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