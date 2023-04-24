Україна готувала удари по росії на річницю вторгнення, але скасувала їх на прохання США – WP

Розвідка Міноборони України на річницю повномасштабного вторгнення готувала масовані удари по росії, зокрема по Москві. Але після прохання США операцію перенесли.

Про це пише The Washington Post з посиланням на злиті документи Пентагону, передає НСН.

У газеті зазначили, що очільник ГУР МОУ Кирило Буданов не коментував цю статтю, а офіційні особи США не коментували оприлюднені документи про ювілейні бомбардування.

Так, згідно зі злитими документами стверджується, ніби очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наказав одному з офіцерів «готуватися до масових ударів 24 лютого». До цього мали підготувати «все, що є в ГУР».

Крім Москви, українські посадовці також розмірковували про морський удар з використанням тротилу по російському чорноморському портовому місту Новоросійськ, йдеться у звіті США.

Ця операція мала бути значною мірою символічною — щоб продемонструвати здастність України завдати удару вглиб ворожої території.

Як розповідає WP, американці таємно слідкували за цими планами та боялися, що така атака спровокує агресію з боку кремля. Зрештою 22 лютого Центральне розвідувальне управління США поширило новий секретний звіт. Там йшлося про те, що українці на прохання США погодилися відкласти удари по Москві. При цьому злиті документи не пояснюють, хто саме втрутився у ситуацію і, чому українці погодилися не атакувати Москву.

У день, коли, згідно з документом, Буданов дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовими до операції, імовірно спрямованої проти Новоросійська, США повторили свою публічну пораду своїм громадянам у росії негайно покинути країну. У газеті підкреслили, що незрозуміло, чи попередження передбачало агресивний український удар, але, схоже, воно відображає рівень занепокоєння у Вашингтоні щодо терактів у річницю.

У документах також чітко зазначено, що розвідувальна спільнота США стежить за спілкуванням Буданова. При чому це, здається, не є новиною для генерала.

За даними WP, американські та європейські посадовці заявили українським колегам, що атаки Києва за межами України зайшли занадто далеко. Американці також стурбовані тим, що Китай, імовірно, розглядатиме атаки України по території росії як можливість виставити НАТО агресором. Це також може посилити китайську підтримку росії, стверджує видання.

А втім, як пише WP, американські та європейські посадовці висловлюють своє захоплення Будановим, хоч і кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати.

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