Україна планувала атаки на російські війська у Сирії, але Зеленський припинив операцію – ЗМІ

Витік секретних документів США свідчить про те, що розвідка України готувала атаки на російські війська у Сирії, однак Володимир Зеленський наказав зупинити планування операції.

Про це повідомляє Washington Post, передає НСН з посиланням на Громадське.

Україна планувала завдати росії втрат у Сирії, щоб змусити москву перекинути свої сили з України. Документ американської розвідки має позначку HCS-P — вона означає, що певну інформацію отримали з людських джерел.

У документі детально описано, як ГУР планувало атаки так, щоб приховати причетність української влади. Очільник ГУР Кирило Буданов відмовився від коментарів.

Росія ввела свої сили у Сирію у 2015 році, щоб підтримати режим Башара аль-Асада. З того часу москва розгорнула там свої бойові літаки та системи ППО. Восени 2022-го росії довелося перекинути частину своїх військ із Сирії на фронт в Україну. Ймовірно, тоді в Києві вирішили, що позиції москви у Сирії мають вразливі місця.

Так, у грудні 2022-го українські розвідники віддавали перевагу ударам по російських силах із безпілотників. Ймовірно, вони хотіли обмежити удари лише по місцях ПВК «Вагнер».

До ударів мали залучити бійців Сирійських демократичних сил (SDF). Вони прагнули пройти навчання, а також отримати системи ППО та гарантії, що їхня роль в українських операціях буде утаємничена. Керівництво SDF також заборонило бити по російських позиціях у курдських районах.

Речник SDF Фархад Шамі у коментарі журналістам заявив, що «злиті» документи є несправжніми, й SDF «ніколи не були стороною в російсько-українській війні».

У документі йдеться, що Туреччина знала про плани України. Турецькі чиновники запропонували розвідникам завдавати атаки з курдських районів, а не з північних і північно-західних районів, що утримують інші повстанські групи, деякі з них підтримує Анкара.

Водночас Туреччина виступає проти SDF та вважає їхні Загони народної самооборони (YPG) терористичним угрупованням. Хоча SDF є головним партнером американських військ у Сирії.

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