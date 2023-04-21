Російська влада перебільшує вплив стану негоди, що спричинила погода, на українські сили і намагається підняти бойовий дух російських військ перед контрнаступом ЗСУ

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter, повідомляє НСН.

Як зазначається у зведенні, на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить операції обох сторін конфлікту.

Контрнаступ ЗСУ – окупанти перебільшують вплив погоди на українські сили

Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив стану ґрунту на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.

«Найближчими тижнями можна очікувати, що стан ґрунту покращиться. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливим фактором, що обмежує маневри учасників бойових дій на бездоріжжі», – зазначається у зведенні міноборони Британії.

Триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

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