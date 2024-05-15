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Армія РФ вбила на Дніпропетровщині двох людей, понівечено притулок для тварин, спортклуб, будинки

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Журналіст
Армія РФ вбила на Дніпропетровщині двох людей, понівечено притулок для тварин, спортклуб, будинки

Армія РФ сьогодні вбила на Дніпропетровщині двох людей, понівечено притулок для тварин, спортклуб, будинки. Є поранений. Під ударом були Дніпро і Нікополь та Нікопольський район.

Про наслідки ворожих атак Новини України – НСН повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і Нікопольську міську раду.

Армія РФ вбила на Дніпропетровщині двох людей

У Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 і 51 років. Є й постраждалий 63 років. Він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п’яти- та двоповерхівки. А ще – 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано.

Крім того, чотири рази за день агресор сьогодні бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Було й п’ять обстрілів з артилерії.

Під ударом знов перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Люди не постраждали.

У Нікополі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 2 паркани, лінії електропередач, газопровід, мікроавтобус, вантажний автомобіль, спортивний клуб. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу сталося займання приватного будинку, надзвичайники вогонь приборкали.

Фото наслідків атак на Нікополь

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Ще новини України: Окупанти цілий день гатили по Нікополю: багато поранених і руйнувань

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