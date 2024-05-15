Армія РФ вбила на Дніпропетровщині двох людей, понівечено притулок для тварин, спортклуб, будинки

Армія РФ сьогодні вбила на Дніпропетровщині двох людей, понівечено притулок для тварин, спортклуб, будинки. Є поранений. Під ударом були Дніпро і Нікополь та Нікопольський район.

Про наслідки ворожих атак Новини України – НСН повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і Нікопольську міську раду.

Армія РФ вбила на Дніпропетровщині двох людей

У Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 і 51 років. Є й постраждалий 63 років. Він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п’яти- та двоповерхівки. А ще – 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано.

Крім того, чотири рази за день агресор сьогодні бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Було й п’ять обстрілів з артилерії.

Під ударом знов перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Люди не постраждали.

У Нікополі п ошкоджено 4 приватні житлові будинки, 2 паркани, лінії електропередач, газопровід, мікроавтобус, вантажний автомобіль, спортивний клуб. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу сталося займання приватного будинку, надзвичайники вогонь приборкали.

Фото наслідків атак на Нікополь

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