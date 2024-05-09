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У Нікополі сьогодні пекло: загиблі, поранені дорослі і діти, побито багато будинків і інфраструктури

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Журналіст
У Нікополі сьогодні пекло: загиблі, поранені дорослі і діти, побито багато будинків і інфраструктури

На Дніпропетровщині у Нікополі сьогодні пекло: двоє загиблих, багато постраждалих, десятки понівечених будинків, побита інфраструктура. Окрім Нікополя під ворожими обстрілами були ще 4 громади району.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Дніпро ОВА і Нікопольську міську раду.

Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ «Град», дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Тероризували окупанти райцентр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громаді. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

У Нікополі сьогодні пекло

Але найбільше потерпав Нікополь. Міський голова Нікополя Олександр Саюк надав уточнену інформацію щодо наслідків ворожих атак.

Починаючи з ранку ворог 6 разів бив по місту з артилерії, окрім цього здійснив 9 атак дронами-камікадзе. На жаль, як і повідомляли раніше, внаслідок одного з обстрілів загинуло подружжя – 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранено чи травмовано четверо чоловіків 39, 39, 67, 72 років, двоє жінок 61, 67 років та двоє дівчат 15 й 16 років, – написав мер

Загалом починаючи з ранку у місті пошкоджено 8 багатоквартирних та 24 приватних житлових будинків, 12 господарчих споруд, надвірну споруду, 5 парканів, лінії електропередач, газогони, магазин, тату-салон, приміщення благодійної організації, дитячий садок, 2 торгівельних павільйони, пожежну частину, 5 легкових автомобілів, вантажівку, банк та 3 службові автомобілі, карету швидкої, мікроавтобус, 28 сонячних панелей, 3 теплиці. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілів сталося кілька займань, які надзвичайники приборкали.

У Нікополі служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свою роботу.

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Ще новини України: Ворог вдарив по ринку у Нікополі – обстрілював місто вдень і ввечері, є поранені і багато руйнувань

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