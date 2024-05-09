У Нікополі сьогодні пекло: загиблі, поранені дорослі і діти, побито багато будинків і інфраструктури

На Дніпропетровщині у Нікополі сьогодні пекло: двоє загиблих, багато постраждалих, десятки понівечених будинків, побита інфраструктура. Окрім Нікополя під ворожими обстрілами були ще 4 громади району.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Дніпро ОВА і Нікопольську міську раду.

Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ «Град», дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Тероризували окупанти райцентр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громаді. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

У Нікополі сьогодні пекло

Але найбільше потерпав Нікополь. Міський голова Нікополя Олександр Саюк надав уточнену інформацію щодо наслідків ворожих атак.

Починаючи з ранку ворог 6 разів бив по місту з артилерії, окрім цього здійснив 9 атак дронами-камікадзе. На жаль, як і повідомляли раніше, внаслідок одного з обстрілів загинуло подружжя – 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранено чи травмовано четверо чоловіків 39, 39, 67, 72 років, двоє жінок 61, 67 років та двоє дівчат 15 й 16 років, – написав мер

Загалом починаючи з ранку у місті пошкоджено 8 багатоквартирних та 24 приватних житлових будинків, 12 господарчих споруд, надвірну споруду, 5 парканів, лінії електропередач, газогони, магазин, тату-салон, приміщення благодійної організації, дитячий садок, 2 торгівельних павільйони, пожежну частину, 5 легкових автомобілів, вантажівку, банк та 3 службові автомобілі, карету швидкої, мікроавтобус, 28 сонячних панелей, 3 теплиці. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілів сталося кілька займань, які надзвичайники приборкали.

У Нікополі служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свою роботу.

Фото наслідків обстрілів Нікополя

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