Окупанти цілий день гатили по Нікополю: багато поранених і руйнувань

Окупанти цілий день гатили по Нікополю: тут є поранені – серед них 91-річна жінка. Також у місті багато руйнувань. Крім Нікополя під обстрілами були ще три громади району, але основний удар прийшовся по райцентру.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на ДніпроОВА і Нікопольську міську раду.

Окупанти цілий день гатили по Нікополю і району

За даними Дніпропетровської ОВА, сьогодні ворог здійснив по Нікопольщині 14 ударів дронами-камікадзе. І двічі обстріляв район з артилерії.

Цілий день російська армія знущалася над Нікопольщиною. Гучно було в Нікополі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років. Й чоловіки – 37 і 40 років. Один з них – “важкий”. Пошкоджені 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене. Зачепило лінії електропередач, – написав начальник ОВА Сергій Лисак

Більше детально про наслідки ударів по Нікополю розповів міський голова Олександр Саюк.

Шановні нікопольці! Від ранку ворог обстрілював місто з важкої артилерії та завдав 9 ударів дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок цього дістали осколкових поранень жінки 50 та 91 років і чоловіки 37, 40 років. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу, – написав він

За даними Саюка, у Нікополі пошкоджено 12 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, теплицю, парник, мікроавтобус, легковик, 6 парканів, лінії електропередач. Внаслідок обстрілу вогнем знищено легковий автомобіль. Інформація ще уточнюється.

Мер запевнив, що попри обстріли, комунальні підприємства Нікополя виконують свою роботу. Продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям. Саюк закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Окупанти цілий день гатили по Нікополю: фото

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