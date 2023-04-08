Нова партія секретних документів США опинилась у мережі – NYТ

Американські журналісти виявили, що 7 квітня у мережі з’явилася нова партія секретних документів США, які стосуються України, Близького Сходу та Китаю.

Про це повідомила газета New York Times, передає НСН.

Напередодні стало відомо про витік документів місячної давності про підготовку українського контрнаступу.

Нова порція секретних матеріалів включає понад 100 документів. Масштаб витоку разом із конфіденційністю самих документів можуть завдати значної шкоди. Високопоставлений представник розвідки назвав витік «кошмаром для “П’яти очей”» — США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, які обмінюються розвідданими.

Документи знайшли у Twitter, дошці оголошень 4chan та інших сайтах. Один зі слайдів, датований 23 лютого, має позначку «Secret/NoForn», тобто не призначений для передавання іншим країнам. А у 4chan опублікували карту, яка нібито показує ситуацію в Бахмуті, де тривають запеклі бої.

Однак витік стосується не лише України. Аналітики безпеки, які перевіряли документи, зазначили, що там є конфіденційні дані про Китай, Індійсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і ситуацію з тероризмом.

Мін’юст США почав розслідування витоку та комунікує з Пентагоном, але в обидвох відомствах відмовилися від офіційних коментарів.

Однак у приватних бесідах співробітники кількох органів, які відповідають за національну безпеку, визнали і те, що влада поспіхом шукає джерело витоку, і побоювання, що злитих документів буде ще більше.

Один із чиновників розповів NYT, що, швидше за все, витік стався не з боку України, оскільки до деяких злитих документів Київ не мав доступу. Але, схоже, доступ до таких документів мають в Об’єднаному штабі Пентагону. Наразі визначають, хто з чиновників мав доступ до інформації.

Колишній високопосадовець Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є «значним проломом у безпеці», який може перешкодити українському військовому плануванню.

«Оскільки багато з них були фотографіями зображеннями, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО», сказав він.

Нагадуємо, в Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

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