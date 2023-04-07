Українцям обіцяють 20 млн грн за безпілотник, який долетить до Червоної площі

Співзасновник monobank і розробник безпілотника «Довбуш» Володимир Яценко обіцяє нагороду у 20 млн грн тому, чий безпілотник 9 травня долетить до Москви.

Про це Яценко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає НСН.

Прочитав новину, що бункерний упир вагається щодо участі у параді на червоній площі 9 травня. Щось йому боязно. Тож закликаю усіх, хто має відношення до виробнитства БПЛА — давайте йому створимо «свято». Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у Москві 9 травня. Сума премії становить на тепер 20 000 000 гривень, пише Володимр Яценко.

На крилах літака при цьому повинно бути українське гасло, наприклад, «Слава Україні», «Героям Слава» тощо.

До речі, наш „Довбуш“ буде летіти поза конкурсом, щоб це не виглядало як гра у власні ворота, напивав він.

Яценко залишив посилання на монобанку, де збирається призовий фонд: https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG.

Вона вже має 20 млн від мене. Якщо хтось з небайдужих побажає долучитись, я зробив її більшою за розміром, зазначив підприємець.

Сподіваюся, що цю суму справедливо розділять між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і гроші підуть на вдосконалення БПЛА, висловився Володимир Яценко.

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