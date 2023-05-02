Міністерство оборони Російської Федерації активно розповідає про результати ракетних ударів по Україні. Аналітики з Інституту вивчення війни пояснили причини такого розголосу, передає НСН.

В інституті навели інформаційні повідомлення української та російської сторін про черговий масштабний ракетний удар по Україні, який РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Так, в Генштабі ЗСУ повідомили про зліт дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95 і двох Ту-160 в Мурманській області та поблизу Каспійського моря. Вони випустили 18 крилатих ракет Х-101/555, з яких 15 збила система ППО.

У свою чергу Міноборони РФ 1 травня заявило, що вдарили по українських військово-промислових об’єктах і успішно зруйнували виробництво військової сировини.

При цьому російські воєнкори стверджували, що нібито ракети знищили українські системи ППО і транспортний вузол в Павлограді.

У свою чергу аналітики вказали, що згідно з геолокаційними кадрами з Павлограда, одна з російських ракет потрапила в Павлоградський хімічний завод, в результаті чого стався потужний вибух.

Російське міністерство оборони після цього цинічно заявило, мовляв, ударів було завдано по українських військово-промислових об’єктах, які «успішно перервали виробництво військових ресурсів». Аналітики вказують, що цілі агресора інші.

«Міноборони РФ останнім часом змінило свою риторику й активно описує страйкові кампанії, ймовірно, намагаючись зобразити запобіжний підхід до щораз більших побоювань у російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу», вважають в ISW.

Раніше ми наводили інформацію від Центру протидії дезінформації при РНБО України щодо чергових російських фейків.

В РФ заявляють, що під час останнього ракетного обстрілу вони уразили 140 цілей Збройних сил України, але, як зазначили в ЦПД, ці заяви не відповідають дійсності.

«У ніч з 30 квітня на 1 травня росія вкотре влаштувала ракетний терор, випустивши по території України 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами протиповітряної оборони було збито 15 ракет із 18. Після ракетного терору країна-агресор зухвало заявила, що в результаті «удару відплати» було «уражено 140 цілей ЗСУ». Такі заяви не відповідають дійсності», уточнили у ЦПД.

В установі зазначили, що, аби вразити скільки цілей, як заявляють росіяни, потрібно мати на борту стратегічних літаків більше як 100 ракет, а РФ наразі не виготовляє стратегічні літаки – лише ремонтує одні за рахунок інших. Наявні ж літаки можуть нести лише 2-3 ракети, зазначили у відомстві.

Нагадуємо, в ніч на 1 травня РФ вкотре атакувала Україну. Сили ППО збили 15 з 18 ракет.

Зокрема, російські окупанти атакували Павлоград, де сталася пожежа на промисловому підприємстві, яку рятувальники приборкали. За останніми даними, які повідомив президент Зеленський, загинули дві людини, а кількість постраждалих зросла до 40 осіб.

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