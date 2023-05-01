Ракетний терор 1 травня: в РФ заявили, що уразили 140 цілей ЗСУ

Росія вкотре влаштувала ракетний терор 1 травня, випустивши по території України 18 крилатих ракет.

При цьому в РФ заявляють, що після останнього ракетного обстрілу вони уразили 140 цілей Збройних сил України, але ці заяви не відповідають дійсності.

Про це інформує пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України, передає НСН.

«У ніч з 30 квітня на 1 травня росія вкотре влаштувала ракетний терор, випустивши по території України 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами протиповітряної оборони було збито 15 ракет із 18. Після ракетного терору країна-агресор зухвало заявила, що в результаті «удару відплати» було «уражено 140 цілей ЗСУ». Такі заяви не відповідають дійсності», уточнили у ЦПД.

В установі зазначили, що, аби вразити скільки цілей, як заявляють росіяни, потрібно мати на борту стратегічних літаків більше як 100 ракет, а РФ наразі не виготовляє стратегічні літаки – лише ремонтує одні за рахунок інших. Наявні ж літаки можуть нести лише 2-3 ракети, зазначили у відомстві.

«Називаючи ракетний терор «ударами відплати», країна-терорист вкотре намагається виставити себе жертвою, на яку напали, тому вона змушена захищатися. Це є грубою маніпуляцією. Адже саме Росія напала на Україну та свідомо вчиняє геноцид українського народу, обстрілюючи житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури», зазначили у пресслужбі.

Ракетна атака вночі 1 травня. Що відомо

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни запустили ракети приблизно о 02:30 із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 із району Оленєгорська (Мурманська область) і двох Ту-160 — із району Каспійського моря.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували не лише ракетами, але й дронами. За попередньою інформацією, всі ракети й безпілотники, які летіли в повітряному просторі Києва, були збиті, а жертв і руйнувань немає. У столиці тривога тривала приблизно трьох годин.

Речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький повідомив, що вобласті в ніч проти 1 травня було влучання біля промислового об’єкта. Деталі з’ясовують експерти.

Також повідомляється, що є пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Крім того, ввечері 30 квітня приблизно о 23.00 вибухи пролунали в Павлограді Дніпропетровської області, розповів «Суспільному» міський голова Анатолій Вершина. Генштаб ЗСУ підтвердив, що окупанти 30 квітня завдали по місту ракетного удару.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу в Павлоградському районі є 34 поранених, зокрема п’ятеро дітей.

За його словами, наймолодшій потерпілій лише 8 років. У людей є забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, а також отруєння продуктами горіння. У реанімації перебувають дві жінки 45 та 55 років. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

У Павлограді пошкоджені промислове підприємство, 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти і 5 магазинів.

У Вербківській громаді зазнали пошкоджень майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській — 2, а в Межиріцькій — школа. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

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