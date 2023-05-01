Росія не готова до контрнаступу України – аналітика CNN

Останні хаотичні 72 години демонструють недостатню готовність Росії до контрнаступу України.

Про це пише CNN, передає НСН.

Контрнаступ України є неминучим, і те, як обидві сторони до цього готуються, багато говорить про поточну боєготовність.

У матеріалі CNN йдеться, що на фронтах спостерігається рух транспорту та артилерійські удари, регулярно лунають вибухи, які вражають життєво важливі російські цілі на окупованих територіях.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовка добігає кінця, а президент Зеленський запевнив, що контрнаступ відбудеться, але дат не назвав.

“Можливо, він вже почався, можливо, розпочнеться за кілька тижнів”, пише видання.

Тим часом Москва перебуває на етапі “бійки в барі перед закриттям закладу”.

“Після втрат Харківської області та Херсона вони протягом семи місяців готувалися до наступної можливої мети контрнаступу України — Запорізької області”, зазначають журналісти.

Вони справді готувалися, мережу викопаних росіянами окопів видно з космосу, але ця помітність оборонних побудов не завжди дорівнює ефективності.

“Вони великі, так, але їх також усі бачать у Google, що не дуже добре в епоху високоточних ракет і швидкого просування бронетехніки”, йдеться в публікації.

На те, що РФ не готова до контрнаступу ЗСУ, вказують саме події останніх трьох днів.

По-перше, звільнення заступника міністра Міноборони РФ з логістичної частини Михайла Мізінцева. У російському оборонному відомстві ніяк не пояснили такої кадрової перестановки, а просто затвердили Олексія Кузьменка на новій посаді.

По-друге, журналісти звернули увагу на заяви ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який “вирішив у неділю дати ще одне довге інтерв’ю, в якому він оголив весь масштаб проблем, з якими стикаються його найманці”.

За словами Пригожина, у його бійців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відступити з Бахмута — міста, яке не має стратегічного значення, але на взяття якого вони витратили тисячі життів.

Про те, що запаси боєприпасів у ЗС РФ закінчуються, відомо давно. Але заява, яка передбачає неминучість провалу ще до початку контрнаступу, виглядає як спроба зняти з себе відповідальність.

Внутрішніх же чвар і роз’єднаності у російському військовому керівництві стає дедалі більше, зазначають журналісти.

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