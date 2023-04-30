Україна не готова до контрнаступу, але в неї немає вибору – The Times

Українська армія готується до контрнаступу, але має проблеми із постачанням боєприпасів. Однак спецоперація по відвоюванню окупованих територій відбудеться.

Про це пише The Times, передає НСН.

Видання вказує, що західні партнери не встигають постачати українським силам боєприпаси через їхню швидкість використання. Українська армія за місяць витрачає більше 155 мм снарядів, ніж США виробляють за рік. Росія також витрачає більше боєприпасів, ніж може зробити.

Опитані виданням військові з Великобританії, які спілкувалися з представниками ЗСУ, кажуть, що, українські військові оптимістично налаштовані та вмотивовані звільняти окуповані території під час майбутнього контрнаступу.

Але, крім боєприпасів, є ще одна проблема – перевага росіян у повітрі. В України недостатньо засобів ППО, а тому авіація РФ може почуватися впевненіше. Через це у США не вірять оцінкам, що ЗСУ вдасться відвоювати усі окуповані території. Американська розвідка припускає, що Україна зможе відвоювати лише невелику частину окупованих територій.

Тим не менш, Україна не має іншого вибору, окрім як розпочати великий весняний або літній наступ, пише видання. Один із представників Пентагону заявив про те, що в минулому українці вже дивували і західних союзників, і Путіна, але тепер у ЗСУ набагато менше простору для маневру, і росіяни це знають.

Видання пише, що, швидше за все, для великого наступу ЗСУ буде обрано якусь важливу мету, наприклад, Мелітополь або Донецьк. Але проблема в тому, що Росія знає про можливі варіанти українського плану. Російські війська активно зміцнюють свої позиції, зокрема на півдні. Тобто ЗС РФ готується до оборони, яку непросто подолати.

Президент Володимир Зеленський вправно керував Заходом, але щоб зберегти підтримку союзників, він має продемонструвати те, що інсайдери у Вашингтоні називають “поверненням інвестицій”, пише The Times.

У той час, як Україна не має іншого виходу, як атакувати ЗС РФ на півдні чи сході, росіяни зайнялися обороною і сподіваються на те, що воля до опору в українців вичерпається, а Захід перестане фінансувати країну.

Контрнаступ ЗСУ – думка експерта

Військовий експерт Роман Світан вважає, що фактично наступ ЗСУ вже стартував – наразі триває початкова фаза. На цьому етапі фронтова розвідка заходить за спину передовим позиціям росіян для визначення оптимальних напрямків ударів в ході основних наступальних дій.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, підготовка до контрнаступу Збройних сил України вже на фінішній прямій.

На думку Світана, знаком про початок контрнаступу Збройних Сил України буде знищення Кримського мосту. Він є головною артерією постачання озброєння.

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