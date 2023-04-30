Зеленський відповів, чи пішов би на фронт, якби не був президентом (відео)

Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи пішов би воювати, якби не був президентом.

Зеленський запевнив, що точно був би в Україні. Про це він сказав у великому інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, передає НСН.

Президент підтвердив, що працював би задля перемоги.

“Я б точно був в Україні і точно боровся б”, відповів президент.

На уточнення, чи пішов би на фронт, лідер держави підтвердив: “Я думаю, так”.

Також в цьому ж інтерв’ю Зеленський висловив думку, що український сценарій закінчення війни має бути відмінним від інших війн, відомих світовій історії. Державі-агресору Росії не можна дати шанс вчинити подібну трагедію в інших країнах.

“Я вважаю, що якщо у нас буде сценарій із тих прикладів, які ви сказали (фінський та корейський. – Ред.), із сучасною Росією, з її намаганнями, з їхніми амбіціями, то після нас буде наступна країна. Я вважаю, такий шанс не можна давати Росії”, пояснив президент.

Нагадуємо, раніше в інтерв’ю ведучому та журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті “Рік. За кадром”, Зеленський зізнався, що має при собі пістолет.

“Уявляєш собі, президент України – у полоні у росіян? Це ганьба!”, зазначив Зеленський.

Припущення, що пістолет потрібен для самогубства у критичній ситуації, президент відкинув.

“Стріляти в себе? Ні! Ми б відстрілювалися!”, наголосив він.

Також президент розповів про своїх батьків. Зеленський зізнався, що батьки за нього переживають, вони стежать за ситуацією в країні та вірять у нашу перемогу.

“Мої батьки, вони все знають. Вони перебувають тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні запитання: як я, чи поїв. А батько каже: “Слідкуємо, молодці, добивайте їх”, зізнався Зеленський.

Мати просить Володимира бути обережним. А батько Зеленського чекає на те, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів.

“Від перших днів війни каже, що у них шансів нуль”, додав президент, розповідаючи про свого батька.

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