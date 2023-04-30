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Зеленський відповів, чи пішов би на фронт, якби не був президентом (відео)

Журналіст
Зеленський відповів
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Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи пішов би воювати, якби не був президентом.

Зеленський запевнив, що точно був би в Україні. Про це він сказав у великому інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, передає НСН.

Президент підтвердив, що працював би задля перемоги.

“Я б точно був в Україні і точно боровся б”, відповів президент.

На уточнення, чи пішов би на фронт, лідер держави підтвердив: “Я думаю, так”.

Також в цьому ж інтерв’ю Зеленський висловив думку, що український сценарій закінчення війни має бути відмінним від інших війн, відомих світовій історії. Державі-агресору Росії не можна дати шанс вчинити подібну трагедію в інших країнах.

“Я вважаю, що якщо у нас буде сценарій із тих прикладів, які ви сказали (фінський та корейський. – Ред.), із сучасною Росією, з її намаганнями, з їхніми амбіціями, то після нас буде наступна країна. Я вважаю, такий шанс не можна давати Росії”, пояснив президент.

Нагадуємо, раніше в інтерв’ю ведучому та журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті “Рік. За кадром”, Зеленський зізнався, що має при собі пістолет.

“Уявляєш собі, президент України – у полоні у росіян? Це ганьба!”, зазначив Зеленський.

Припущення, що пістолет потрібен для самогубства у критичній ситуації, президент відкинув.

“Стріляти в себе? Ні! Ми б відстрілювалися!”, наголосив він.

Також президент розповів про своїх батьків. Зеленський зізнався, що батьки за нього переживають, вони стежать за ситуацією в країні та вірять у нашу перемогу.

“Мої батьки, вони все знають. Вони перебувають тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні запитання: як я, чи поїв. А батько каже: “Слідкуємо, молодці, добивайте їх”, зізнався Зеленський.

Мати просить Володимира бути обережним. А батько Зеленського чекає на те, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів.

“Від перших днів війни каже, що у них шансів нуль”, додав президент, розповідаючи про свого батька.

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