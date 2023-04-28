Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів на фронт – Резніков

Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів на фронт, а на їхні місця у ТЦК ставити воїнів, які отримали порання.

Як передає НСН, про це сказав на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи випадок у Черкасах, де люди у формі нібито намагалися вручити чоловіку повістку і побили його.

Міністр анонсував реформи в центрах комплектації, зокрема, в частині цифровізації, щоб знизити навантаження на них.

«Друге: це, звісно, кадрові рішення. Там багато людей, які сидять там віками, поросли мхом і корінням», заявив він.

Резніков згадав про «рекомендацію», яку президент Володимир Зеленський, за його словами, дав головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному.

«Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – ред) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», сказав він.

Він не уточнив, чи була ця рекомендація обов’язковою до виконання. Даних про відповідні офіційні рішення наразі немає.

Резніков додав, що за фактами можливих порушень з боку центрів комплектації здійснюються службові перевірки, і, в разі виявлення порушень, справи передаються правоохоронним органам.

Напередодні у соцмережах поширилося відео бійки між цивільним та людьми в формі у Черкасах. Голова області Ігор Табурець заявив, що мобілізація – це «не каральний захід», але цивільний не має права «зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків».

Також Олексій Резніков додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки.

«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт “Оберіг”», сказав міністр.

Він уточнив, що, зокрема, проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.

«Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90 відсотків хлопців порушники закону. Система дуже проста – Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично», зазначив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення. «Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», додав він.

Як повідомлялося, «Оберіг» — це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який є автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників) для забезпечення військового обліку громадян.

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