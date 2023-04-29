Українські прикордонники знову кепкують з білоруських “колег” (відео)

Українські прикордонники придумали новий спосіб кепкувати з білоруських “колег” – вмикають на кордоні гучні сигнали повітряної тривоги.

Як передає НСН, відповідне відео з’явилося в Мережі. Про це повідомило білоруське опозиційне видання “Белсат”.

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги лунає на Житомирській та Рівненській ділянках.

“Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі – це жахливо”, кажуть українські прикордонники.

Раніше повідомлялось, що українські прикордонники встановили на дереві біля кордону з Білоруссю манекен у формі російської армії і назвали його “Валера”.

Крім того працівники ДПСУ встановили на кордоні з Білоруссю синьо-жовтий та білоруський національний біло-червоно-білий прапори.

В свою чергу білоруські прикордонники у лютому скаржилися пропагандистським ЗМІ, що українські колеги показують їм непристойні жести та мінують суміжні із РБ території.

Раніше НСН повідомляв, що українські військові регулярно укріплюють кордон України на півночі.

Лише за тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 6,5 тис. мін.

Вздовж державного кордону вирито близько 3 тис. метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки

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