Що означають ротації в армії РФ – пояснили в ISW

У Генштабі ЗС РФ тривають зміни у керівництві органів управління. В Інституті вивчення війни пояснили, що означають ротації в армії РФ

Військове керівництво РФ здійснило кадрові перестановки, вони насамперед торкнулися Балтійського флоту.

В Інституті вивчення війни спрогнозували, що б могли означати ротації в російській армії. Про це повідомляє НСН.

Нещодавно командувач Балтійського флоту, адмірал Віктор Ліїна отримав посаду начальника Тихоокеанського флоту.

Згодом у Мінооборони Росії підтвердили, що Ліїна замінив на посаді командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянца,

В ISW прогнозують, що такі зміни можуть пов’язані з викритою небоєздатністю російської армії, тоді як російське командування зазначає, Авакянц був переведений на нову посаду керівника російських центрів військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання.

Додамо, у Генштабі ЗС РФ 27 квітня відбулися зміни у керівництві органів управління. Зокрема, такі різкі переставляння є відповіддю на зростання серед російського населення побоювання щодо українського контрнаступу.

В ISW пояснили, що означають ротації в армії РФ

Як ми повідомляли раніше, президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів на фронт, а на їхні місця у ТЦК ставити воїнів, які отримали порання.

Про це сказав на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи випадок у Черкасах, де люди у формі нібито намагалися вручити чоловіку повістку і побили його.

Міністр анонсував реформи в центрах комплектації, зокрема, в частині цифровізації, щоб знизити навантаження на них.

Резніков згадав про «рекомендацію», яку президент Володимир Зеленський, за його словами, дав головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному.

«Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – ред) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав він

Він не уточнив, чи була ця рекомендація обов’язковою до виконання. Даних про відповідні офіційні рішення наразі немає.

Резніков додав, що за фактами можливих порушень з боку центрів комплектації здійснюються службові перевірки, і, в разі виявлення порушень, справи передаються правоохоронним органам.

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