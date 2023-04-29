В Севастополі палає 29 квітня – перші подробиці, фото, відео

В Севастополі палає у суботу 29 квітня тут сталася «бавовна». Перші подробиці розповість НСН.

У ніч проти суботи, 29 квітня, у тимчасово окупованому українському Севастополі сталася “бавовна”. У мікрорайоні Козача Бухта спалахнув резервуар із паливом.

Про це повідомили в місцевих пабліках, а згодом інформацію підтвердив так званий “губернатор” міста Михайло Развозжаєв.

За даними “місцевої влади”, причиною пожежі стало влучання БпЛА. Мешканці тимчасово окупованого півострова публікують відео з місця події.

«На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців доблесно борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда. 4 ранг пожежі – найскладніший із усіх можливих. Оскільки обсяг палива великий, то знадобиться час на локалізацію займання», – розповів окупаційний “губернатор” міста Михайло Развожаєв.

Він також запевнив, як це буває у окупантів завжди, що цивільним об’єктам нічого не загрожує.

База ПММ у бухті Козачої в Севастополі спалахнула сьогодні о 04.20 ранку, очевидці чули два вибухи з інтервалом за хвилину, після чого виникла пожежа на резервуарах з паливом у районі вулиці братів Манганарі. Площу пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас. Про це пише Меридиан Севастополь.

У соцмережах користувачі повідомляють, що бачили безпілотник, який прилетів до нафтобази з боку мису ‘Фіолент’.

Резервуар продовжує палати і вранці.

В Севастополі палає резервуар з паливом

Окупанти ж тим часом кажуть, що “Крим готується до курортного сезону”. Очевидно, “бавовна” – це один із етапів підготовки

Нагадаємо, раніше в ОК “Південь” рекомендували окупантам і колаборантам залишати Крим, поки це ще можна зробити спокійно і без паніки. Адже досить, награлися вже в пісочок – казала Наталя Гкменюк.

Вона також заявила, що “бавовна” у Криму буде тривати паралельно із звільненням Херсонщини.

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