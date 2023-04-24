Вибухи у Севастополі: окупаційна “влада” завила про атаку на флот РФ

Вночі 24 квітня було чути вибухи у Севастополі. Так звана “влада” заявила, що російський флот “відбивав надводні безпілотники”.

Про це повідомив ставленик росіян, так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі, передає НСН.

О 04:08 він написав, що флот РФ “відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді”. А всі служби міста перебувають у готовності.

Згодом окупаційний “губернатор” додав:

“Сьогодні, починаючи з 03.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. За ситуацією зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об’єктів не пошкоджено. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності”.

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