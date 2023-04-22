ЗСУ укріплюють кордон України на півночі – Наєв розповів про ситуацію

Українські військові регулярно укріплюють кордон України на півночі. Зокрема, лише за минулий тиждень було встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 6,5 тис. мін

Про посилення оборони у Telegram повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, розповідає НСН.

Він зазначив, що у межах робіт з укріплення кордону також було вирито близько 3 тис. метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів вздовж державного кордону.

ЗСУ укріплюють кордон України на півночі

Також, українські захисники обладнали кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.

Наєв запевнив: ситуація у Північній операційній зоні залишається контрольованою.

Раніше Наєв показав, як на півночі країни українські воїни відпрацьовують тактику та готуються до умов реального бою психологічно. На спеціальних полігонах для захисників створили умови, максимально наближені до бойових.

У навчальній програмі передбачено опрацювання тактики бою у різних умовах. Воїни проходять смуги перешкод, вчаться надавати допомогу та евакуювати поранених побратимів, опановують техніку та озброєння та тренуються знищувати ворожу “броню” і займати кругову оборону.

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