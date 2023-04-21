Український безпілотник “Пегас” кошмарить окупантів: чим цікавий цей дрон (відео)

Українські військові на фронті ефективно працюють із озброєнням відчізняного виробництва. Наприклад, знищувати склади боєприпасів та ворожу техніку, а також живу силу противника нашим захисникам допомагає безпілотник “Пегас”.

Про це повідомляє школа операторів безпілотників “Ескадрон“, фахівці якої збирають для українських військових дрони “Пегас”. У Telegram-каналі “Ескадрону” є безліч фото та відео цієї “пташки”, передає НСН.

FPV-Дрони “Пегас” використовують підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, а також Служба безпеки. Вони є квадрокоптерами з китайських деталей, які спеціалісти оснащують вибухівкою, тим самим роблячи з них дрони-камікадзе. Вони встигли добре себе зарекомендувати, знищуючи окупантів та їхню техніку, а вартість такого безпілотника водночас невисока.

Так, нещодавно за допомогою “Пегаса” оператору спеціального підрозділу Національної гвардії України “Омега” вдалося знищити польовий склад боєприпасів окупантів.

“Пегас знайшов купу протитанкових мін противника. Окупант, що її наклав, дуже здивувався, коли не знайшов довірене йому майно”, пишуть творці дрону під відео.

Також українські військові застосували безпілотник проти ворожого танка. У мережі з’явилося відео лобового зіткнення, яке зняли загарбники. Розробники дрону наголосили, що танк, на жаль, повністю знищений не був. Однак ця “пташка” завдала йому значної шкоди.

Ще один випадок блискучої роботи “Пегаса” було знято в середині квітня. Окупант облаштував позицію ПЗРК на даху багатоповерхового будинку, а безпілотник залетів до нього на новосілля, влаштувавши вибуховий сюрприз.

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