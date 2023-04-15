Легендарний пілот Karaya порівняв російські «сушки» зі своїм МіГ-29

Майор Вадим Ворошилов на позивний Karaya, який після катапультування знову сів у кабіну МіГ-29, детально пояснив, чим цей літак програє російським винищувачам.

Нині льотчик поглиблено вивчає англійську мову, аби після ухвалення рішення про передачу Україні F-16, чим швидше пересісти на багатоцільовий винищувач покоління 4+.

Про це пише НСН з посиланням на АрміяInform.

Поки ж доводиться воювати на літаках розробки 70-80-х років. Тоді, як російська літаки, до прикладу Су-30, Су-34, Су-35, пройшли глибоку модернізацію.

Розглянемо питання не кількості літаків, хоч зрозуміло, що тут і мова не йде про паритет, а саме технологічних можливостей. Основним показником ефективної роботи літака-винищувача є знищення повітряних цілей. Для того, аби забезпечити ефективність цієї роботи, необхідні наступні ключові компоненти — бортова радіолокаційна станція та засіб ураження. На жаль, ворог переважає нас за обома критеріями. Їхні РЛС-ки бачать у рази далі, ніж наші. А дальність основної російської ракети Р-77 удвічі більша, ніж наших засобів. Окрім того, у них з’явились нові ракети Р-37 із дальністю до двохсот кілометрів, яким ми взагалі не можемо протидіяти. Відтак нашим пілотам доводиться в рази більше ризикувати.

Вадим Ворошилов пояснює ще один важливий момент, який стосується керованих авіаційних ракет: якщо в нас вони — з напівактивними головками самонаведення, то у ворога — з активними.

Що це означає? Якщо мені після пуску доводиться далі продовжувати політ і підсвічувати радаром ворожу повітряну ціль, то росіяни виконують пуски з набагато більшої дальності. Активна головка самонаведення після захоплення цілі скеровує ракету до неї, тим часом літак виходить із бойового курсу і спокійно летить додому, не входячи в зону ураження наших систем протиповітряної оборони.

Karaya резюмував: щоби перейти до деокупації територій та перемогти в цій війні, нам критично необхідна техніка, що здатна протидіяти росіянам. Потрібна не колись, а зараз! А це передусім багатоцільові винищувачі покоління 4+ та достатня кількість далекобійної ППО.

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