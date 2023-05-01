Чи дозволять в Україні проводити випускні-2023 у школах – у МОН назвали умову

Чи відбудуться випускні-2023 в українських школах. Міносвіти назвало важливу умову.

Як зазначається, у цьому навчальному році школи самостійно могли визначати дати канікул. Так само вони зможуть вирішувати, чи дозволяти проведення випускних вечорів, передає НСН.

Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І додав, що МОН вже ж має певні рекомендації.

Чи будуть випускні-2023 в Україні

Вітренко наголосив: наразі МОН рекомендує воєнним адміністраціям та школам зважати на безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану.

Тобто те, чи відбудеться випускний у конкретній школі, вирішуватимуть дирекція та вчителі навчального закладу.

Ми впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба, наголосив посадовець.

За його словами, в Україні зараз функціонує понад 12 тисяч шкіл – і в кожній ситуація може бути відмінна від іншої. Тому міністерство рекомендує вирішувати питання проведення випускних на місцях.

Вітренко при цьому уточнив, що швидше за все на тих територіях, де навчання тривало онлайн, випускних не буде, аби не наражати дітей, батьків і вчителів на небезпеку.

Раніше ми писали, що у Міністерстві освіти та науки заявили, що скорочення предметів не буде. Зі шкільної програми не виключатимуть фізику, хімію та біологію.

“Ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію. Тобто природничим наукам, наукам які засновують здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним”, акцентував Андрій Вітренко.

Також Вітренко підкреслив, що реформі Нової української школи сьогодні нічого не загрожує.

Міністерство працює відповідно до плану дій уряду й тих задач, які поставив президент щодо покращення якості української національної освіти.

Перехід на 12-річну систему освіти має відбутися у 2027 році з введенням трирічної профільної повної загальної середньої освіти.

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