Допомога для ВПО виплачується українцям, які з початком повномасштабної війни стали вимушеними переселенцями. Які терміни виплат допомоги у 2024 році

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя допомога.

Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Допомога для ВПО – які терміни виплат у 2024 році

Розмір допомоги ВПО:

2000 грн – на одну дорослу особу, яка стала внутрішньо переміщеною особою

3000 грн – на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

У Міністерстві соціальної політики України зазначають, що виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються після 15 та 28 числа кожного місяця.

Для додаткової інформації щодо виплат на проживання ВПО можна звернутися на:

цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 1548;

гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО 0668136239.

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