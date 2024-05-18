Запуск застосунку «Резерв+» дозволить українцям призовного віку оновити свої дані онлайн. Скільки військовозобов’язаних вже зареєструвалося на платформі

У за стосунку «Резерв+» успішно зареєструвалося вже 150 тисяч українців. Ще сотні тисяч запитів — у черзі. У цьому додатку військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити облікові дані.

Про це повідомило Міністерство оборони, передають Новини України – НСН.

У Міноборони зауважили, що через захист від DDOS-атак та намагань росіян його зламати, функція авторизації може працювати не в усіх користувачів одночасно.

Застосунок почав працювати сьогодні,18 травня, в день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію. Згідно якого чоловіки призовного віку повинні оновити свої дані до 16 липня включно.

Запуск застосунку «Резерв+» – скільки військовозобов’язаних вже авторизувалися для оновлення даних

Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+». Наразі він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

Після оновлення даних у застосунку з’явиться інформація з реєстру «Оберіг» щодо себе та особистий QR-код. При його скануванні відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також оновити дані можна офлайн у територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг. Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

Наразі ЦНАПи у Києві вже почали приймати військовозобовʼязаних. Як повідомляв кореспондент hromadske, станом на 9:47 у Солом’янському ЦНАПі в черзі на оновлення даних було 20 людей.

Водночас біля київського ЦНАПу в Подільському районі немає військовозобов’язаних для оновлення даних, повідомила кореспондентка «КИЇВ24 live» у прямому етері.

Загалом у суботу, 18 травня, призовників готові прийняти 300 адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг.

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