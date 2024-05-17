Мобільний застосунок «Резерв+» – військовозобовʼязані зможуть оновити свої дані онлайн

Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+», через який військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані онлайн

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу відомства.

Застосунок запрацює у день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію – з 18 травня.

Так, відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані. Зробити це треба до 16 липня включно.

«Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», — запевнили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що оновити дані можна будь-яким із двох способів. Перший — це онлайн через застосунок «Резерв+». Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market із 18 травня.

Через «Резерв+» можна оперативно оновити дані та доступ до інформації у реєстрі «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або Центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні. Якщо робити це через ТЦК, то, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

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