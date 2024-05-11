Новий закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня. Згідно цього закону військовозобов’язані повинні оновити дані в ТЦК протягом 60 днів
Як оновити дані в ТЦК офлайн та онлайн розповідають Новини України – НСН з посиланням на Технофан.
Як оновити дані в ТЦК онлайн
Електронний кабінет військовозобов’язаних повинен запрацювати з 18 травня. Після запуску, в нього можна буде зайти та оновити особисті дані.
В Міноборони підкреслили, що чоловіку потрібно буде уточнити три пункти:
- Фактичне місце проживання;
- номери мобільного телефону;
- адресу електронної пошти (за наявності).
Також слід зауважити, що після оновлення даних з чоловіком зв’яжеться представник ТЦК та запросить його на проходження ВЛК. Адже проходження медичної комісії це один із пунктів військово облікових даних.
Оновити дані в ТЦК онлайн і офлайн – як це зробити, куди звертатися
Як оновити дані в ТЦК офлайн
Також чоловіки можуть оновити дані безпосередньо у ТЦК та ЦНАПі, але для цього чоловіки повинні мати при собі наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення;
- медичні документи;
- документ про освіту;
- водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.
Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку, то він повинен мати відповідні документи, які підтверджують даний факт.
На сьогодні отримати відстрочку від служби можна, якщо у чоловіка є троє і більше дітей або він опікун над особою з інвалідністю.
9 травня Верховною Радою остаточно ухвалено новий законопроект, який збільшує штрафи для чоловіків – ухилянтів. Таким чином, якщо чоловік не оновить військово облікові дані протягом 60 днів або проігнорує повістку, то на нього буде накладено штраф в сумі 17 тисяч гривень.
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