Який “небезпечний підручник” хочуть вилучити з українських шкіл

В Україні здійснять повторну експертизу і “небезпечний підручник” може бути вилучено зі шкіл.

Відповідне рішення ухвалило Міносвіти. Йдеться про підручник “Основи здоров’я”, передає НСН.

За словами нардепки Інни Совсун, перегляд рішення позбавить його грифування “рекомендовано МОН”.

Небезпечний підручник “Основи здоров’я”

Нардепка уточнила, що цей підручник “забиває” голови дітям тезами на зразок “жертви провокують насильника короткою спідницею, яскравим макіяжем, походом на дискотеку” та іншим токсичним сміттям.

Нарешті у Міністерства освіти з’явилася воля, щоб подіти цей пекельний підручник кудись подалі від українських шкіл,сказала Совсун.

На моє прохання Міносвіти видало розпорядження Інституту модернізації змісту освіти — провести повторну експертизу підручника та переглянути рішення про грифування “рекомендовано МОН”. Це дасть змогу вилучити шкідливий та небезпечний підручник «Основи здоров’я» з навчального процесу, пише Совсун у Фейсбук.

Також нардепка вважає, що треба вирішувати, як боротися з випадками ceкcyального насилля та домагань у школах.

Далі я б ставила питання ширше — як боротися з випадками ceкcyaльного насилля та домагань у школах? Зґвалтування школярки на Закарпатті, зґвaлтyвaння дівчат виродками-стрімерами, зґвaлтyвання учениці вчителем в Кривому Розі чи зґвaлтyвання і вбивство дівчинки Марії з села Бреусівка — на жаль, страшних випадків було немало. І це лише ті, що від яких гуділа вся країна. Про більшість ми просто не знаємо, пише вона.

На її думку, варто розробити навчальні матеріали та тренінги для вчителів на тему ceкcyальної освіти й запобіганню насиллю.

І для цього обов’язково запросити до обговорення міжнародні організації, доказових лікарів та лікарок, фахівців із ceкcyaльної освіти та запобігання ґендерно зумовленому нacильству. Ми також маємо прослідкувати, щоб напрацьовані матеріали дійшли до всіх шкіл, додає Інна Совсун.

Нардепка закликає розробити алгоритм реагування на сексуальне насильство та переслідування.

Слід невідкладно розробити алгоритм реагування на ceкcyaльне насильство та переслідування, зокрема шантаж інтимними фото та відео, переслідування онлайн або у закладах освіти — за аналогією з алгоритмом протидії цькування, булінгу, що вже закріплений у законодавстві. Навіть якщо ці заходи не зупинять ґвaлтiвника, вони разюче змінять шкільне середовище. Щоб воно могло надати більше підтримки та проявити більше емпатії до школярки чи школяра, що пережили насилля. Замість засудження, висміювання та байдужості, пише вона.

Нагадуємо, українці підтримали петицію про обов’язкове статеве виховання у школах.

Петицію з вимогою запровадити обов’язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого. За місяць вона набрала понад 25 тисяч підписів.

Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе, воно допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров’я і попереджувати ризики статевих захворювань. Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.

Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.

Петицію про впровадження обов’язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.

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