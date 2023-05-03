«Замах на Путіна» – в рф заявили про атаку Кремля українськими дронами (відео)

В рф заявили, що Україна атакувала Кремль безпілотниками сьогодні вночі. Метою такої атаки нібито був замах на Путіна, передає НСН. У мережі публікують відео «атаки».

Про подію повідомили у пресслужбі Путіна, пише росіський ТАСС.

“Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю. Російські військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні

РІА-новості повідомляють, що Путіна на момент «замаху на нього» не було в Кремлі.

В пресслужбі російського диктатора заявили, що РФ “залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне”.

“Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги”, – додали там

Головна пропагандистка Кремля Маргарита Сімоньян вже встигла висловити сподівання, що ось тепер «росія нарешті почне по-справжньому».

Росіяни кажуть про замах на Путіна і публікують такі відео

Нібито момент удару по Кремлю

Здіймається дим

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