Навіщо окупанти роблять паузи у використанні ракет – роз’яснили у ЗСУ

Окупанти роблять паузи у використанні ракет під час нічних атак по Україні. У ЗСУ пояснили особливості тактики обстрілів

Цієї ночі ворог не застосував під час нічної атаки по Україні ракети, бо, ймовірно, хоче приспати пильність українських військових.

Про це повідомляє заявила керівникк Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати “ключі” до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична”, – розповіла вона.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 1 ракетоносій, який продовжує чергування з минулої доби. Це, за даними Гуменюк, один ракетоносій, якій в корабельному угруповуванні з 11 одиниць несе на собі 8 “Калібрів”.

Навіщо окупанти роблять паузи у використанні ракет

“Удар з моря може будь-якої миті. Особливо коли ракетоносій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії просто під час активності тактичної чи стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години: як правило треба, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в Чорному морі”, – пояснила Гуменюк.

Крім цього, за даними прес-офіцера, останнім часом вони намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

“Але ми працюємо пильно з усіх боків”, – констатувала представник ОК “Південь”.

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