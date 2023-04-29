Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони “Півдня” України Наталія Гуменюк розповіла, що відбувається на південному фронті України.

Російські загарбники ще мають сили і продовжують їх накопичувати. Вони не відмовились від своєї першочергової мети, попри те, що три дні війни – перетворились у 430 днів. Щоб перемогти ворога – треба нищити його потенціал.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла Наталія Гуменюк, передає НСН.

“Тому контрнаступ не має вигляду ефектного шоу, коли всі піднімаються і рушать вперед. Це дуже кропітка і важка робота”, наголосила вона.

За словами Гуменюк, контрнаступ також ускладнює те, що ворог ховається за мирним населенням.

“Тому дійсно, маленькими кроками, але дуже виваженими, ми все одно нищимо їх потенціал. І ця робота дуже довготривала. Треба набратися терпіння і дочекатися, коли результати будуть того варті”, зазначила речниця.

Наталя Гуменюк також розповіла, що територія лівобережжя Дніпра дуже рясно вкрита ворожими позиціями та підрозділами.

“І тому знищення їхнього потенціалу там, ще до того, як почнеться просування наших військ, це дуже важлива складова саме цієї операції, на яку всі так довго чекають, – наступу”, зауважила вона.

Наталя Гуменюк зазначила, що інтенсивність обстрілів правого берегу зменшилася.

“На даному етапі ми майже не фіксуємо обстрілів з танків, які були раніше. Тобто наша робота відображена в цьому… Ми влучили у сім одиниць бронетехніки, в один човен, яким ворог намагався маневрувати поміж островами і в один безпілотник, яким він збирав дані про оперативну обстановку, розповіла вона. — Ми продовжуємо проводити активну контрбатарейну роботу, застосовуємо ракетно-артилерійські підрозділи, авіацію і за минулу добу таким чином знищено чотири спостережних пункти. Це означає, що ворожі сили зменшуються. Якщо раніше ворог підтягував просто на самий берег і з них гатив, то зараз зокрема й через проведене ним замінювання урізу і виходів з води він намагається відтягнути свою техніку якомога подалі”.

За словами Гуменюк, ворог постійно проводить ротації, і перекидає, зокрема, зі сходу на південь, вже побиті підрозділи окупантів. На півдні вони намагаються оновитися, підтягнути сили. Серед окупантів також процвітає дезертирство, вона всіляко шукають способи втекти з війни.

Наталія Гуменюк також розповіла про порушення окупантами усіх норм Міжнародного гуманітарного права і ігнорування ним правил ведення війни:

“Ворог ховається за мирним населенням, закриває ним свої позиції, розташовує техніку в приватних подвір’ях, ховається за евакуйованими людьми, яких розселяє там, де облаштовує свої пункти базування для того, щоб не бути ураженим”.

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