Війська рф відходять від лінії зіткнення на півдні – що відомо

Війська рф відходять від лінії зіткнення на півдні. Вони роблять це, аби максимально уберегтися від українських засобів ураження. Про таке повідомила в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проект Радіо Свобода) керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає НСН.

Гуменюк наголосила, що ЗСУ намагаються запобігати відходу окупантів і знищують ворогів під час їхнього руху.

Але ми намагаємося тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб вони не могли ними скористатися навіть для відступу на таку велику відстань. Тобто, ми відстежуємо їхнє просування, намагаємося припинити їхній рух, зупинити не лише колони підтяжки техніки та живої сили на передову, так і відступи», – сказала Гуменюк

За її словами, зараз йде «серйозний підготовчий етап», на якому ЗСУ знищують потужності військ Росії: склади, накопичення техніки, місця дислокації особового складу.

‘Вони, звичайно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими ударами, але виходячи з того, що сезон ‘бавовни’ в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою’, – додала. Гуменюк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні знизилася кількість обстрілів підконтрольної Україні території з РСЗВ та артилерії. Але окупанти почали активно використовувати авіабомби для атак. Часто удари завдаються по цивільній інфраструктурі.

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