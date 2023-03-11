Росія витрачає мільйони доларів на непотрібні лінії оборони – в ISW пояснили причину

Росія витрачає мільйони доларів на будівництво оборонних споруд і рубежів у тилових районах, розташованих далеко від нинішніх ліній фронту, і в тих районах Росії, де, найімовірніше, ніколи не буде боїв

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідає НСН

Так, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив 9 березня, що завершено будівництво укріплень вздовж державного кордону області з Україною.

Гладков також заявив, що армія РФ має виділити підрозділи для захисту цієї системи укріплень у разі “нападу України” на Бєлгородську область. На думку аналітиків ISW, так не є розумно використовувати особовий склад – краще ці підрозділи було б залучити до наступальних операцій в Україні.

Гладков також заявив, що на будівництво цієї лінії оборони витрачено 10 млрд рублів (близько 132 млн доларів), що в ISW називають марним витрачанням коштів.

Росія витрачає мільйони доларів на непотрібні лінії оборони

Генштаб ЗСУ 10 березня повідомив, що Росія продовжує будівництво укріплень уздовж кордону Курської області з Україною – ще один район, де, найімовірніше, ніколи не буде бойових дій.

Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що російські війська будують оборонну лінію нібито за наказом президента Росії Володимира Путіна.

Американські аналітики також зазначають, що ці укріплення розташовані далеко від поточної лінії фронту на півдні України, і що ці кошти і сили розумніше було б використовувати на фронті.

Можливо, влада в Курській і Бєлгородській областях будує оборонні укріплення на підтримку російської пропаганди, щоб представити Україну як загрозу території РФ. І щоб представити війну в Україні як екзистенційну для Росії.

Крім того, будівництво цих споруд може свідчити про те, що російські сили не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

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