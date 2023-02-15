Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, розповів, яка ситуація з боєприпасами перед контрнаступом Сил оборони України.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 15 лютого, передає НСН з посиланням на Громадське.

Генсек НАТО зазначив, що питання виснаження запасів боєприпасів на тлі війни в Україні порушили ще минулого року.

Журналісти запитали генсека НАТО, чи переживає він, що Україна може залишитися без снарядів. Столтенберг не відповів на це питання прямо, але зазначив, що вже зараз їхнє виробництво прискорюється. Зокрема йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

«Ми бачимо величезні витрати снарядів, і спостерігали це протягом кількох місяців. Це причина, через яку ми почали говорити про це ще минулої осені. Ми говорили про цю проблему в різних столицях НАТО. І зараз бачимо, що процеси рухаються у правильному напрямку», сказав Столтенберг.

Він повідомив, що США, Франція, Німеччина, Норвегія та інші союзники України вже підписали контракти про виробництво артилерійських боєприпасів. Частково можна збільшити виробництво на можливостях підприємств, які вже існують. Але також потрібно залучати нові інвестиції, які займають більше часу, каже Столтенберг. За його словами, і те, й інше відбувається вже зараз.

Також союзники обговорюють спільні закупівлі, щоб робити великі замовлення у виробників.

«Тож процеси відбуваються. Але нам треба продовжувати робити навіть більше, тому що є велика потреба надання Україні снарядів. Ця війна стає війною на виснаження, а це, своєю чергою, війна логістики. Тому так важливо впевнитися, що Україна переможе, поверне території та проведе контрнаступ», сказав Столтенберг.

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