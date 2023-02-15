В Росії бракує грошей на війну – з нафтових компаній збирають додаткові податки

Мінфін Росії планує додатково зібрати з російських нафтогазових компаній у 2023 році понад 600 млрд рублів завдяки застосуванню нової формули для визначення ціни на нафту при розрахунку податків, яка вже з квітня обмежить дисконт на російську нафту марки Urals щодо ціни Brent.

Про це заступник міністра фінансів РФ Міхаіл Котюков заявив на засіданні комітету Держдуми з бюджету та податків, який схвалив відповідні зміни до російського законодавства, передає НСН з посиланням на Цензор.Нет, який в свою чергу посилається на РБК.

“Сукупний бюджетний ефект у 2023 році ми розраховуємо на рівні понад 600 млрд рублів за рахунок усіх пропозицій”, сказав чиновник.

Російські експерти також оцінили додаткові доходи бюджету РФ внаслідок запровадження нового порядку розрахунку “нафтових” податків у 500-600 млрд рублів.

Заступник голови Мінфіну РФ запевнив, що підвищення податкового навантаження “не вплине на обсяги видобутку в нафтовій галузі”.

Водночас депутати попросили Мінфін РФ оцінити втрати місцевих бюджетів через зміну принципів обчислення нафтових податків. За словами глави думського комітету з бюджету та податків Андрія Макарова, нова формула може призвести до зниження податку на прибуток, що виплачується у тому числі в регіональні бюджети.

Як повідомлялося, російський уряд у новій формулі обчислення податку на експорт нафти та газу пропонує обмежити знижку на нафту марки Urals до $34 за барель у квітні, до $31 – у травні, $28 – у червні й $25 – у липні.

Раніше Росія заявила, що скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5% видобутку, у березні після встановлення Заходом граничних цін на російську нафту й нафтопродукти.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні.

Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Зеленського просять перейменувати Росію – петиція набрала достатню кількість підписів