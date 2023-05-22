В Україні оновлено перелік громад у районах бойових дій – хто з ВПО отримуватиме виплати

В Україні оновили перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні. На його основі внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати

У Мінреінтеграції повідомили про зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Про це розповідає НСН.

Наказом Мінреінтеграції від 15 травня 2023 року № 143 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

В Україні оновлено перелік громад у районах бойових дій

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Як ми повідомляли раніше, в ОК «Південь» розповіли про активність ворожої авіації та аркети у Чорному морі. Українців попередили про дуже високий рівень ракетної небезпеки

Рівень ракетної небезпеки дуже високий через активності стратегічної і тактичної авіації ворога та ракети у Чорному морі.

“На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 “Калібрів”. Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації – дуже високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою”, – наголосили в ОК.

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