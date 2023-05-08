Уряд доповнив перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло – що відомо

В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло. Про це повідомили в Мінреінтеграції

Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони.

Уряд доповнив перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло

Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До вразливих категорій, зокрема, належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Як ми повідомляли раніше, в ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня. Ворог часто обирає для цього символічні дати.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», – зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов..

Водночас Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

Як повідомила начальниця спільної кординаційної пресслужби СБУ на Півдні України Наталія Гуменюк, у військовому керівництві України рекомендують обмежити скупчення людей 8 та 9 травня, але не наполягають на запровадженні тривалої комендантської години.

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