Росія може вдатися до провокацій на 9 травня – попередження ГУР

В ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня. Ворог часто обирає для цього символічні дати.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає НСН з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу розвідки.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», зазначив представник ГУР МО України.

Водночас Андрій Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», підкреслив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Як повідомила начальниця спільної кординаційної пресслужби СБУ на Півдні України Наталія Гуменюк, у військовому керівництві України рекомендують обмежити скупчення людей 8 та 9 травня, але не наполягають на запровадженні тривалої комендантської години.

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