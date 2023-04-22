Російські еліти шукають контакти з Україною, бо бояться за своє майбутнє – ГУР

Так звані російські еліти бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Україна 24, передає НСН.

Географія, на якій росіяни намагаються домовитися про гарантії, є широкою. Це не тільки Україна, але й інші держави. Юсов додав, що жителі країни-агресора, зокрема власники великого бізнесу або представники політичних кіл, бояться відповідальності за злочинні дії РФ проти України.

“Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів”, сказав Юсов.

За прогнозом ГУР, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

“Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності… Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого”, сказав Юсов.

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