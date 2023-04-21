Стало відомо, хто з росіян найчастіше здається в полон і як це відбувається

Стало відомо, хто з росіян найчастіше здається в полон. Таку інформацію надали у проекті “Хочу жити”, передає НСН, посилаючись на Телеграф.

Російські військовослужбовці на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ, все частіше здаються в полон. Причому часто вони вивчають таку можливість ще до того, як потрапляють на фронт. Добровільно йдуть на цей крок здебільшого мобілізовані, а не кадрові військові.

Про це розповів представник проекту “Хочу жити” Віталій Матвієнко.

У полон окупанти потрапляють або на полі бою, або з власної ініціативи через проект “Хочу жити”. У рамках цієї ініціативи Україна допомагає росіянам перейти на наш бік та дає гарантії безпеки після цього. З кожним окупантом все проводиться індивідуально через те, що ситуація на фронті швидко змінюється.

У нас не працює шаблонна система: “Йди в таку точку за дві години тебе заберуть”. Над кожною операцією виходу ми працюємо індивідуально. Якщо росіянин на момент дзвінка на гарячу лінію перебував умовно під Авдіївкою, вже завтра він може опинитися на іншому напрямі, тому, що отримав відповідний наказ від командування. Відповідно, потрібно підлаштуватися під нові умови, — розповів Віталій Матвієнко

Деколи найнебезпечніший варіант для обох сторін — це залучення дрону. Для здачі в полон за допомогою БПЛА розроблено спеціальну інструкцію, з якою окупанта знайомлять під час звернення на гарячу лінію. Бувають ситуації, коли військові дзвонять не самі, а просять друзів чи родичів. Це відбувається через те, що солдати “другої армії світу” бояться покарання від своїх командирів, якщо ті дізнаються про бажання здатися в полон. Але попри це інтерес до проекту не згасає.

За сім місяців існування проекту “Хочу жити” на сайті зафіксовано 30 млн відвідувань, 25 з яких здійснили користувачі з росії.

Запитуєш полонених, а чому ж вони беруть участь у війні, відповідають, що підневільні, на політиці не розуміються. Тобто злочинний режим наказує: “Йди і помри за мене. Адже ти не розумієш, а я знаюся, але для мене твоє життя нічого не варте”. І росіяни ці умови приймають. Але є серед них адекватні, переважно мобілізовані, ті, кого як гарматне м’ясо кидають на фронт. Ось вони вже в полоні зі сльозами на очах вибачаються за дії російських військових, загалом росії на території України. І наш проект “Хочу жити” він якраз для тих, хто думає та реально оцінює те, що відбувається, — констатує представник проекту

Нагадаємо, раніше ми писали: Набирають вагу і покращують здоров’я: як живуть російські військовополонені в Україні, показали фотографи