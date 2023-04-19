Набирають вагу і покращують здоров’я: як живуть російські військовополонені в Україні, показали фотографи

Українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови показали, як живуть російські військовополонені. Вони оприлюднили світлини у своєму Інстаграм і розповіли про умови утримування окупантів, передає НСН.

Ліберови зазначили, що росіян, які прийшли в Україну зі зброєю вбивати українців, утримують в умовах, щонагадують непоганий санаторій. Полонені виглядають чисто і сито. Автори матер вважають, що це не погано, адже таким чином Україна проявляє себе як сучасна держава.

Ми давно хотіли побачити, в яких умовах живуть ті, хто зі зброєю в руках прийшли до нас додому вби**ати. Виявилось, що їх утримують, наче в непоганому санаторії. І попри абсолютно справедливу злість спочатку, треба розуміти, що це, насправді, хороший привід пишатися. Адже Україна в цьому аспекті проявляє себе як сучасна держава, що дотримується цивілізованих європейських цінностей. На відміну від країни окупанта. А ще, це наш обмінний фонд, памʼятаємо про це, – пишуть фотографи

Вони кажуть, що у російських військовополонених є абсолютно все для життя. Повноцінне триразове харчування, з дотриманням норм калорій. Шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями. Постійний нагляд психолога.

Виглядають росіяни чисто та сито. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом, наприклад, серед вагнерівців багато хворих на запущені гепатит і туберкульоз.

Не впевнені, що дехто з них бачив такі комфортні умови вдома, в ро **ї – коментують автори матеріалу

За їх словами, військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів.

На роботі, звісно, вони отримують зарплатню, десь 30-40 грн на добу. І, не забуваємо, що вони весь цей час продовжують отримувати зарплатню від ро** йської федерації. Зароблені гроші військовополонені можуть витрачати в місцевій крамниці: засоби власної гігієни, снеки, канцелярія. Працюють шість діб на тиждень, неділя – вихідний, можна прогулятись територією, пограти в футбол, в шашки, подивитись телевізор в кімнаті відпочинку, або піти до церкви, – розповідають Ліберови

При цьому, за словами фотографів, вони не почули від полонених вибачень чи шкодувань про те, що пішли на війну.

Можливо, тепер ви думаєте, що після такого ставлення з боку України вони здебільшого починають шкодувати, що пішли на цю війну? Вони починають усвідомлювати, що скоїли страшний злочин? На жаль, ні. Принаймні ті, з ким встигли поспілкуватись ми – так і не вимовили жодного слова каяття. Вони вважають, що виконували наказ, були змушені, не зробили нічого страшного. А дехто з них навіть досі вірить у перемогу рос**ї, – пишуть автори

Як живуть російські військовополонені в Україні: фото

Ті, чиї обличчя ми не заблюрили, надали нам дозвіл на публікацію, – додають Ліберови

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