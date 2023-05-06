Олексій Резніков назвав найбільшу помилку України в минулому

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна в минулому зробила велику помилку при оплаті за російський газ

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що Україна зробила серйозну помилку, коли у минулому платила за російський газ зброєю, включаючи системи протиповітряної оборони.

Про це він розповів у авторському спецпроєкті журналіста Дмитра Комарова «Рік. За кадром», повідомляє НСН.

Рік. За кадром. Міністр. Спецпроєкт Дмитра Комарова | Частина друга [ ENG + RU SUBTITLES ]

«Ми, свого часу, зробили шалену помилку, як країна. Ми за російський газ розраховувались комплексами С-300, ракетами тощо.. Повіддавали купу дивізіонів…Тепер ці ракети летять проти нас», – зауважив міністр.

Олексій Резніков звертає увагу на те, що тепер ці ракети летять проти нас.

Що цікаво, голова Міноборони не хоче оцінювати, це була помилка чи злочин. На його переконання, тодішня влада просто навіть не могла собі уявити, що колись станеться повномасштабний напад РФ на нашу територію.

Зокрема Резніков розповів про найскладніший момент війни для себе.

За словами міністра, коли делегація України їхала на територію Білорусі, на перемовини з росіянами, він готувався до того, що може трапитися що завгодно. Резніков припускав, що його можуть навіть вбити, оскільки команда Путіна хотіла організувати все на своїх умовах, однак офіційний Київ відкинув цю пропозицію.

В інтерв’ю Резніков також розповів, як РФ відмовилася забрати своїх загиблих.

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