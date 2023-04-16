Війна в Україні – Олексій Резніков сказав, коли піде у відставку

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що готовий піти у відставку з посади голови оборонного відомства. Він розповів, коли напише заяву на звільнення

Олексій Резніков готовий піти у відставку. Проте зробити це зможе лише після перемоги у війні з Росією

Про це Резніков розповів в інтерв’ю іспанському виданню Larazon, повідомляє НСН.

Глава МОУ наголосив, що ніколи раніше не бачив себе на цій посаді, але погодився очолити міністерство з метою реформувати його.

Відповідаючи на запитання журналіста, Резніков заявив, що мріє піти у відставку з посади міністра оборони.

“Це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим усе сказано. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дасть змогу мені підписати заяву про відставку і повернутися у приватний сектор. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий”, – зізнався міністр

Він також заявив, що досі до кінця не розуміє, чому президент України Володимир Зеленський обрав на посаду голови оборонного відомства саме його.

Олексій Резніков сказав, коли піде у відставку

“Для мене це досі загадка. Ми тісно спілкувалися, коли я був віцепрем’єром, а президент знав мене з того часу, як я був юристом. А ще кажуть, що це професія, яка ніколи не залишає вас. Він вирішив реформувати це міністерство, і, можливо, йому потрібен був хтось із навичками спілкування… Реформа за стандартами НАТО також вимагала підпорядкування оборони цивільному та демократичному контролю. Мій попередник на цій посаді був колишнім генералом, як і начальник штабу. Два класичних солдати”, – заявив Резніков.

За його словами, перша пропозиція від Зеленського очолити Міноборони надійшла наприкінці серпня 2021 року, але тоді, запевняє Резніков, він “ввічливо відмовився від пропозиції”.

“Я бачив себе у вирішенні проблем з юридичного погляду, можливо, у відкритті нових юридичних фронтів із Росією в міжнародних судах або у співпраці з генеральним прокурором та міністерствами закордонних справ та юстиції. Я думав, що переконав його (Зеленського. – Ред.) Але за місяць він викликав мене до себе в кабінет і, щойно я увійшов, сказав: “Добре, міністре оборони”… Ще один сюрприз”, – заявив Резніков.

Вибір президента міністр оборони пояснює прагненням глави держави реформувати оборонне відомство: за словами Резнікова, саме ці завдання Зеленський ставив перед ним на початку роботи в МОУ.

“На тій зустрічі він уже дав мені список із восьми очікувань. Усі вони включали слово реформа. Я зрозумів, що він хотів, щоб я керував цією трансформацією як генеральний директор. Я попросив його дати мені кілька місяців, перш ніж питати про результати. Але в мене не виявилося цього часу: парламент підтримав моє призначення 4 листопада, а 24 лютого почалася війна”, – наголосив міністр оборони.

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