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Міноборони РФ, ймовірно, відмовилося від захоплення Бахмуту – ISW назвав новий пріоритет

Журналіст
армія РФ відмовилися від захоплення Бахмуту
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Міністерство оборони РФ, ймовірно, відмовилося від захоплення Бахмуту. Інститут вивчення війни назвав нову ціль окупантів

Зміна пріоритету міноборони РФ поставила «вагнерівців» і їхнього ватажка Євгена Пригожина у складне становище

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН.

Аналітики вказують, що таким чином російські військові можуть поставити приватну військову компанію «Вагнер» та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Як зазначається, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що «вагнерівці» підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про начальника генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Гнів терориста Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій. Як зауважують анаітики, це може серйозно підірвати здатність бойовиків «Вагнера» ефективно діяти у районі Бахмута.

Міноборони РФ, ймовірно, відмовилося від захоплення Бахмуту

Міноборони РФ, ймовірно, відмовилося від захоплення Бахмуту - ISW назвав новий пріоритет

Інші висновки ISW

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