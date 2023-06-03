Наразі Україна готова до контрнаступу. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю Wall Street Journal, передає НСН.

“Я вважаю, що на сьогодні ми вже готові це робити. Ми хотіли б деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці”, відповів Зеленський на питання щодо готовності України до контрнаступу.

За словами глава держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна. Ймовірно, Зеленський натякав на винищувачі, оскільки він наголосив, що Росія досі має перевагу в повітрі.

Зокрема, він зазначив, що Україні потрібно більше систем Patriot для захисту як цивільних, так і військових.

“Тобто реальність наступна – 50 батарей Patriot і люди у більшості не будуть гинути. Всі прекрасно знають, що без контролю у небі будь-який контрнаступ дуже небезпечний”, уточнив Зеленський.

Зеленський зазначив, що зараз неможливо визначити, скільки часу потрібно, щоб мати успіх.

“Ми дуже віримо в успіх, я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу”, додав глава держави.

Як зазначив президент на спільній з лідером Естонії Аланом Карісом пресконференції у Києві 2 червня, результатом контрнаступу має бути звільнення українських територій, і коли він відбуватиметься, це буде відчутно.

“Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчула. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається”, сказав глава держави.

Нагадаємо, українське політичне та військове командування неодноразово заявляло, що Сили оборони готуються до контрнаступу, щоб звільнити території від російських загарбників.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що контрнаступ може розпочатися навесні. Проте українська влада припускала, що активні бої можуть розпочатися влітку, але ніяких деталей щодо термінів та місця не повідомляла.

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