Генерал Міллі розповів, що забезпечить успіх контрнаступу ЗСУ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що забезпечить успіх контрнаступу ЗСУ.

Міллі про вирішальну вогневу міць контрнаступу ЗСУ

Міллі підкреслив актуальність для українського контрнаступу танків, які забезпечать вирішальну вогневу міць.

Про це він заявив під час візиту до Франції з нагоди відзначення “D-Day”, Дня висадки союзних військ у Нормандії, повідомляє CNN, передає НСН.

“Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, навчання, яким це супроводжується, уміння їх використовувати будуть фундаментальними для успіху України”, переконаний Міллі.

Він також пояснив, що коли розпочнеться український контрнаступ, танки діятимуть узгоджено з артилерією, піхотою тощо. Для атак на укріплені російські позиції українські військові застосовуватимуть маневри, які вивчили на тренуваннях у Німеччині.

“Якщо ви поглянете назад на Другу світову війну, то деякі з найбільших бронетанкових битв, які коли-небудь велися в історії, відбувалися в основному в деяких частинах України”, зауважив американський генерал.

Міллі про F-16

Міллі також висловився щодо передавання Україні винищувачів F-16 та інших систем подібного типу. Він сказав, що це швидше довгостроковий план оснащення держави сучасними ВПС, здатними краще протистояти повітряним силам Росії, що мають суттєву перевагу.

“Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це знають. Щоб побудувати такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей”, сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

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